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Народный депутат Нестор Шуфрич недостоверно указал данные в декларациях, сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так, установлено, что Шуфрич в декларации 2015 года не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 5-ти квартир. Сведения о еще одном участке нардепа отсутствуют в декларации вообще.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации Шуфрича за 2015 год составляет почти 14,3 млн грн.

Решение об утверждении обоснованного заключения по результатам проверки декларации наредпа за 2015 год НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро.

На предыдущих заседаниях Национальное агентство утвердило обоснованные выводы по результатам проверки деклараций Шуфрича за 2016 и 2017 годы, в которых было установлены недостоверные сведения на сумму более 14 млн грн и более 13 млн грн соответственно.

Сам нардеп заявляет, что обвинения в его адрес не имеют оснований. Он обнародовал свое письмо директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику, в котором утверждает, что не скрывал ничего из своего имущества.

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«Считаем несостоятельными обвинения и инсинуации со стороны НАЗК, уверен, что это месть Порошенко за мои требования о привлечении его к уголовной ответственности. Мы наблюдаем яркую демонстрацию объединения старой и новой власти ради преследования политических оппонентов. Жаль, что Зеленский и его команда продолжают идти дорогой Порошенко», - заявил Шуфрич.
ForUm

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