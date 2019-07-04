Народный депутат Нестор Шуфрич недостоверно указал данные в декларациях, сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так, установлено, что Шуфрич в декларации 2015 года не указал стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 5-ти квартир. Сведения о еще одном участке нардепа отсутствуют в декларации вообще.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации Шуфрича за 2015 год составляет почти 14,3 млн грн.

Решение об утверждении обоснованного заключения по результатам проверки декларации наредпа за 2015 год НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро.

На предыдущих заседаниях Национальное агентство утвердило обоснованные выводы по результатам проверки деклараций Шуфрича за 2016 и 2017 годы, в которых было установлены недостоверные сведения на сумму более 14 млн грн и более 13 млн грн соответственно.

Сам нардеп заявляет, что обвинения в его адрес не имеют оснований. Он обнародовал свое письмо директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику, в котором утверждает, что не скрывал ничего из своего имущества.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D2436061206617788%26id%3D1525179317705986&width=500" width="500" height="802" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>

«Считаем несостоятельными обвинения и инсинуации со стороны НАЗК, уверен, что это месть Порошенко за мои требования о привлечении его к уголовной ответственности. Мы наблюдаем яркую демонстрацию объединения старой и новой власти ради преследования политических оппонентов. Жаль, что Зеленский и его команда продолжают идти дорогой Порошенко», - заявил Шуфрич.