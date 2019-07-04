Малиновский районный суд Одессы, который в четверг начал оглашать приговор Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и другим фигурантам его дела, объявил перерыв из-за сообщения о заминировании.

Об этом во время заседания сообщил председательствующий судья, передает Украинская правда.

Впервые о возможном минировании стало известно около 12:10, однако тогда из-за отсутствия официального сообщения судьи продолжили читать приговор.

Примерно за 5 минут судьям опять сообщили об инциденте и председательствующий Сергей Черевко все же объявил перерыв.

«Есть соответствующие нормы, правила, мы не можем их нарушать ... Я вынужден объявить перерыв в связи с сообщением о минировании», - сказал Черевко.

Он заверил, что «суд со своей стороны сделает все, чтобы как можно быстрее продолжить объявление».

Участников просят вернуться, как только суд официально сообщит в сети о разминировании.

Кроме того, Черевко отметил, что по подсчетам судей, чтение приговора займет около 25 часов.

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили во время дебатов назначить Труханову наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Для его сообщников представители стороны обвинения просили от 7 до 11 лет лишения свободы.

Мэра Одессы Труханова подозревают в том, что он и несколько чиновников горсовета и предпринимателей завладели в течение июля-декабря 2016 года значительными средствами местного бюджета при приобретении по завышенной цене - 92 миллиона гривен – здания обанкротившегося одесского завода «Краян». Установлено, что рыночная цена объекта недвижимости составляла свыше 92 миллиона гривен, а незадолго до приобретения мэрией здания «Краяна» оно было приобретено за 11,5 миллиона гривен.