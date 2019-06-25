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В рамках дела о хищении 92,7 млн гривен при покупке здания завода Краян Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд приговорит главного фигуранта, мэра Одессы Геннадия Труханова к 12 годам лишения свободы.

Об этом во время дебатов заявил прокурор Максим Кравченко, передают Українські новини.

Что касается заместителя Труханова Павла Вугельмана, то для него САП просит 11 лет тюрьмы.

Кроме них обвинения по данному делу выдвинуты еще шести фигурантам.

Для Алексея Спектора, Василия Шкрябая, Владимира Радионова и Петра Загодиренко САП просит по 10 лет лишения свободы, а для Игоря Кравченко и Галины Богдановой — 11 и 7 лет тюрьмы соответственно.

Помимо ареста обвиняемых, прокурор ходатайствует и о конфискации всего их имущества.

Также САП просит суд конфисковать 92,7 млн гривен, арестованных на счетах продавшей здание завода фирмы Элит Девелопмент.

Напомним, известного своей пророссийской позицией мэра Одессы Геннадия Труханова обвиняют в растрате средств при покупке здания для так называемой Европейской мэрии.

По данным следствия, оно было приобретено за 11,5 млн гривен, а после продано городу уже за 185 млн гривен.

Также, мэра Одессы, сопредседателя партии «Доверяй делам» Геннадия Труханова внесли в базу данных сайта «Миротворец».
ForUm

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