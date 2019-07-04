Швейцария может конфисковать 72 миллиона франков бывшего депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко, которые заблокированы на банковских счетах его жены в этой стране, сообщает DW.

По данным издания, уголовное дело против Иванющенко касается подозрения в хищении в 2013 году десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу. Как подозревают, подконтрольные жене Юрия Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за счет «киотских» средств. Правоохранители подозревают, что деньги были выведены в Швейцарию, а работы по большей части не были проведены.

Именно по подозрению в отмывании этих денег, как пишет издание, в Швейцарии на счетах жены Иванющенко Ирины заблокированы 72 миллиона франков, а также бизнес-центр стоимостью около 20 миллионов, который наполовину принадлежит Иванющенко. Ирина Иванющенко отвергает все обвинения и уверяет, что заблокированные деньги не связаны с мужем и «киотским» заказом.

В апреле этого года, как следует из данных судебного реестра, Киевский апелляционный суд обязал прокуратуру закрыть «киотское» уголовное производство «из-за затягивания расследования». Это уже второе подобное решение. Впервые адвокаты Иванющенко через суд добились решения о закрытии дела в 2017 году, однако в прошлом году это решение отменил Кассационный уголовный суд.

С помощью решений украинских судов о закрытии дела Юрий Иванющенко пытается разморозить деньги, подав иск в Швейцарии. Впрочем, до сих пор попытки не увенчались успехом, пишет DW. Осенью прошлого года сначала иск отклонил Федеральный уголовный суд, а затем и Федеральный суд страны. Денежные средства, как постановило Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, будут разморожены только в том случае, если Генеральная прокуратура Украины уведомит швейцарскую сторону о невозможности доведения дела до судебного приговора.

«Однако даже если генеральный прокурор таки напишет в Швейцарию письмо о том, что производство закрыто, это еще не означает автоматическое размораживание средств. Ведь фамилия Иванющенко включена в швейцарский санкционный список. В отличие от ЕС и Канады, которые уже сняли санкции с Иванющенко вследствие слишком медленного продвижения в расследовании его дела, Швейцария этого не делает», - утверждает DW.

Швейцарское законодательство позволяет не размораживать активы иностранных эксчиновников даже в том случае, если другие страны не способны довести процедуру правовой помощи до конца. В таком случае деньги могут быть конфискованы в пользу швейцарского бюджета. Для этого нужно политическое решение Федерального Совета - одной из палат швейцарского парламента.

Чтобы спасти активы от конфискации, Иванющенко с декабря 2017 года требует удалить его фамилию из санкционного списка Швейцарии. Главный аргумент - Европейский Союз и Канада уже сделали это. Однако 13 мая этого года Федеральный административный суд Швейцарии отказался вычеркивать Иванющенко из списка. Судьи указали на то, что в Швейцарии и ЕС санкции против окружения Януковича основаны на различных юридических принципах. В Европейском Союзе активы блокируются на основании того, что украинские правоохранительные органы осуществляют расследование против соответствующих лиц по подозрению в хищении государственных средств. Зато в Швейцарии деньги блокируются на основании того, что они, «вероятно, имеют коррупционное происхождение» - независимо от того, могут ли иностранные правоохранительные органы это доказать.

По данным издания, все необходимое для расследования дела у украинских правоохранителей есть. Еще в конце 2017 года Швейцария передала Украине банковские документы, которые могут доказать незаконное происхождение денег на счетах Иванющенко и его семьи. Федеральный административный суд считает, что переданных доказательств может оказаться вполне достаточно, чтобы украинская сторона добивалась в Швейцарии конфискации средств Иванющенко и передачи их Украине. «Впрочем, очевидно, что такой запрос Киев до сих пор не предоставил», - констатирует издание.

В то же время, как сообщили DW в Федеральном суде Швейцарии, Иванющенко обжаловал майское решение Федерального административного суда. Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна. Пока же швейцарские деньги Иванющенко остаются заблокированными.

Напомним, экс-нардеп от Партии регионов Юрий Иванющенко, известный как «Юра Енакиевский», бежал из Украины после Революции достоинства.

Его объявляли в розыск по подозрению в присвоении имущества.

В начале 2017 г. суды закрыли все дела по Иванющенко.

В 2017 году Европейский суд принял решение об отмене санкций в отношении Иванющенко.

В начале июня 2019 стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко, которое касалось возможного завладения средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерства одесского рынка «7 километр».

По данным СМИ, Генеральная прокуратура Украины отменила закрытие дел в отношении Иванющенко.

3 июля Министерство внутренних дел Украины сообщило, что Иванющенко больше не находится в розыске.