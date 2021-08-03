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Для граждан Украины с 2 августа 2021 года снято ограничение на въезд в Швейцарию: речь идет о любых поездках.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на МИД Украины.

В то же время при въезде в Швейцарию необходимо предъявить:

сертификат о полном курсе вакцинации (если после получения последней дозы прошло 14 дней). Перечень признанных в Швейцарии в настоящее время вакцин: Pfizer/BioNTech (BNT162b2/Comirnaty®/Tozinameran), Moderna (mRNA-1273/Spikevax/COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/Covishield™), Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S), Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac);

или отрицательный результат ПЦР-теста (тест необходимо сделать максимум за 72 часа до въезда);

или отрицательный результат быстрого теста на антигены (тест необходимо сделать максимум за 48 часов до въезда);

или подтверждение, что вы болели COVID-19 в течение последних 6 месяцев и выздоровели.

Для лиц, которые прибыли в Швейцарию из регионов с опасными вариантами вируса и находились на территории этих регионов более 10 дней и не вакцинированы или не могут доказать, что за последние 6 месяцев болели COVID-19, предусмотрен 10-дневный карантин.

Путешествующим в Швейцарию на самолете, следует заблаговременно заполнить въездной онлайн-формуляр.
ForUm

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