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В четверг Еврокомиссия подтвердила, что швейцарский сертификат вакцинации будет признан равноценным общеевропейскому сертификату, который действует с 1 июля.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Swissinfo.

Швейцария стала первой страной за пределами ЕС и Европейской экономической зоны, которая стала частью европейского пространства путешествий, заявили в Еврокомиссии.

Теоретически швейцарские путешественники теперь смогут передвигаться по Европе без необходимости проходить тесты или карантин в месте, которое они посещают. Это же будет касаться и европейских путешественников в Швейцарию.

«Это позволит гражданам ЕС и Швейцарии путешествовать более свободно и в полной безопасности этим летом», - заявил еврокомиссар Дидье Рейндерс.

Однако на практике в различных странах все еще существуют различные правила и условия.

Некоторые государства ЕС также еще не создали необходимую инфраструктуру для ввода сертификата и все еще находятся в «переходной фазе».

Страны ЕС также сохраняют за собой право ограничивать путешественников из регионов, которые они считают «зонами риска» из-за большего уровня заражения коронавирусом или большей распространенности более заразных штаммов.

В Швейцарии более 3,5 миллиона привитых людей уже получили сертификат вакцинации. Около 88 000 получили его после выздоровления от болезни.
ForUm

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