Конституционный суд Украины до парламентских выборов не будет принимать решение относительно закона о люстрации.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Конституционном суде.

«По имеющейся информации, принято решение не педалировать ситуацию до парламентских выборов», - сказал собеседник агентства.

Напомним, сегодня, 4 июля, КС начал рассмотрение представления относительно конституционности закона «Об очищении власти», согласно которому чиновникам времен Виктора Януковича запрещено занимать должности в органах государственной власти. Здание суда пикетируют несколько сотен представителей ВО «Свобода», «Правого сектора», «Национального корпуса», «Автомайдана» и «Общественного люстрационного комитета», которые требуют не отменять закон о люстрации.