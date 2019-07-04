Под Конституционным судом Украины проходит митинг в поддержку закона «Об очищении власти».



Около 100 активистов - членов «Национального корпуса», ВО «Свобода», «Правого сектора» собрались под зданием суда и требуют от судей КСУ не признавать данный закон неконституционным, сообщает УНИАН.

Сегодня КСУ начинает рассмотрение представлений относительно конституционности закона, согласно которому чиновникам времен Виктора Януковича запрещено занимать должности в органах государственной власти.

Активисты заявляют, что этот закон - одно из немногих достижений последних пяти лет, и его отмена будет означать реванш и возвращение к ситуации в Украине времен президентства Януковича.

Как известно, в КСУ сейчас находятся на рассмотрении также законы о судебной реформе и о функционировании украинского языка как государственного.