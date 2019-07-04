Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюк сообщил, что будет создан координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса как рабочий орган СНБО Украины, приоритетной задачей которого станет реформирование Государственного концерна «Укроборонпром», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, координационный центр должен осуществить быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности в части полного исключения вероятности совершения коррупционных действий и участия политиков в этой сфере, а также эффективно координировать процесс имплементации реформ.

Участники приняли решение о разработке программы реформирования системы управления концерном и внедрении законодательных инициатив в сфере ОПК, создания действующего механизма общественного контроля.

Напомним, 15 мая Гройсман поручил провести аудит оборонно-промышленного комплекса страны и в частности Укроборонпрома.

Кабинет Министров выделил 32,5 млн грн. на финансовый аудит Укроборонпрома.