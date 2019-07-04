Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом возможны после того, как глава Украины Владимир Зеленский начнет «выполнять предвыборные обещания». Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, сообщает УНИАН.

«Диалог с Киевом возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включительно с установлением прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами. Если украинская власть будет выполнять Минские соглашения, а не игнорировать их», - говорит Путин.

По его словам, граждане Украины «ждут от Зеленского не заявлений, а конкретных действий и перемен к лучшему».

Ранее в Кремле увязали возможность встречи Путина и Зеленского с началом прямых переговоров Киева с российскими боевиками на Донбассе.