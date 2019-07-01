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В Кремле увязали возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского с началом прямых переговоров Киева с российскими боевиками на Донбассе. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«В международных отношениях нет ничего невозможного. Вы знаете, что президент Путин преисполнен прагматизма в своем подходе к международным делам, тем более к такому важному треку, как наши отношения с Украиной», - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности встречи глав двух государств.

«Встреча ради встречи, наверно, никому не нужна. Нужна встреча ради результата, а здесь мы еще раз возвращаемся к тезису, что пока еще много знаков вопроса остается на повестке дня с тем, чтобы мы имели полное понимание о подходах нашего украинского визави к решению наиболее актуальных проблем, а именно реализации Минских договоренностей и выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик», - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, возможен ли диалог между Путиным и Зеленским без посредников, вне «нормандского формата», Песков подчеркнул: «Путин не отвергает никаких контактов априори, не исключает их, он абсолютно готов к контактам, он просто говорит о том, что нам надо, безусловно, сначала понять политику наших собеседников, стратегическую линию».

Песков добавил, что сначала надо точно разобраться в концептуальных подходах президента Украины, поскольку, по его словам, имели место заявления, которые «были противоречивыми».

Напомним, ранее Путин заявил, что нормандский формат будет использоваться, но сначала будет встреча «вдвоем или втроем». 
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