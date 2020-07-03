Киевский апелляционный суд оставил активиста Сергея Стерненко под круглосуточным домашним арестом, сообщает УНИАН.

Коллегия судей вынесла постановление, которым отказала в удовлетворении ходатайства адвокатов Стерненко об изменении ему меры пресечения на более мягкую, в частности, отпустить на поруки более чем 50 человек.

Таким образом, Стерненко продолжает находиться под круглосуточным домашним арестом в Киеве по месту своего проживания.

Напомним, 11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

15 июня суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест.

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование по делу о самозащите Стерненко.