Адвокат экс-переводчика премьер-министра Украины Станислава Ежова, обвиняемого в государственной измене, на заседании Голосеевского районного суда Киеве 2 июля подал ходатайство о выходе его клиента из СИЗО под ночной домашний арест. Об этом сообщает Радио Свобода.

Адвокат Валентин Рыбин обосновал свое ходатайство тем, что 25 июня Конституционный суд отменил норму, согласно которой к обвиняемым в государственной измене применяется только одна мера пресечения – содержание под стражей.

Защитник добавил, что, по его мнению, во время суда сторона обвинения не предоставила доказательств, подтверждающих совершение Ежовым преступления. По словам адвоката, также прокуратура не доказала существование рисков того, что в случае освобождения из-под стражи подсудимый скроется или повлияет на следствие. Защитник попросил изменить Ежову меру пресечения на ночной домашний арест с 22:00 до 7:00. Он ходатайствовал о том, чтобы не обязывать его клиента носить электронный браслет, поскольку это может навредить его здоровью.

Прокурор Игорь Крынин выступил против освобождения Ежова из-под стражи и подал встречное ходатайство. Он попросил продолжить переводчику арест с правом выхода под залог в размере 4,5 тысячи прожиточных минимумов (8,3 млн гривен). По словам прокурора, такой сумме соответствует имущество и денежные сбережения Ежова, а также его жены, отца и матери. Обвинение также предоставило письмо от СБУ, в котором говорится, что в случае освобождения переводчика из-под стражи, он может бежать в Россию.

В ответ на ходатайство прокурора адвокат Рыбин заявил, что сумма залога, который предлагает прокуратура, является некорректной и непосильной для его клиента.

Заслушав мнения сторон, председательствующая судья объявила перерыв до 3 июля. За это время прокуроры и защита должны собрать дополнительные документы, подтверждающие их позицию. В частности, судьи попросили обвинения предоставить доказательства того, что на свободе Ежов может бежать в Россию.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.

Задержанным оказался помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

По данным СМИ, он сопровождал премьера в заграничных поездках.

21 декабря Ежову объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

По данным народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко, задержанный работал на российские спецслужбы не менее двух лет.