Украинцы считают первоочередным проведение пяти реформ: антикоррупционной; здравоохранения; пенсионной и реформы системы социальной защиты; реформы органов правопорядка; люстрацию чиновников.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня, сообщает Укринформ.

«По мнению граждан, первоочередными являются следующие 5 реформ: антикоррупционная реформа (63%), здравоохранения (57%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (52%), реформа органов правопорядка – судов, прокуратуры, полиции (37%), люстрация чиновников (33%)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти пять реформ признаны первоочередными во всех регионах Украины, однако с определенными региональными различиями: в западном регионе значительно большее значение отводят антикоррупционной реформе (76,5%) и реформированию армии (32%) и сравнительно меньше – социальным реформам. А в восточном регионе неоспоримое первенство принадлежит социальным реформам – здравоохранения (62%) и пенсионной реформе (58%).

В то же время, по данным опроса, есть определенные различия в признании первоочередности реформ избирателями разных политических сил.

Так, для избирателей партии «Слуга народа» первоочередными реформами являются: антикоррупционная реформа – 69%, здравоохранение – 59%, пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты – 50%, реформа органов правопорядка (судов, прокуратуры, полиции) – 39%, люстрация чиновников (проверки и возможные увольнения) – 33%.

Для избирателей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» первоочередными реформами являются: здравоохранения – 66,5%, пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты – 63%, антикоррупционная реформа – 47%, реформа органов правопорядка (судов, прокуратуры, полиции) – 36%, восстановление экономики на территориях Донбасса, контролируемых Украиной – 33,5%.

Для избирателей партии «Батькивщина» первоочередными реформами являются: пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты – 63%, антикоррупционная реформа – 62%, здравоохранения – 61%, реформа органов правопорядка (судов, прокуратуры, полиции) – 40%, люстрация чиновников (проверки и возможные увольнения) – 34%, реформирование армии, укрепление обороноспособности – 32%.

Для избирателей партии «Европейская солидарность» первоочередными реформами являются: антикоррупционная реформа – 69%, здравоохранения – 58%, пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты – 55,5%, реформа органов правопорядка (судов, прокуратуры, полиции) – 49%, реформирование армии, укрепление обороноспособности – 37%.

Для избирателей партии «Голос» первоочередными реформами являются: антикоррупционная реформа – 76%, здравоохранения – 50,5%, пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты – 42%, люстрация чиновников (проверки и возможные увольнения) – 41%, реформа органов правопорядка (судов, прокуратуры, полиции) – 40%.

При этом, как отмечается в сообщении, избиратели партий «Голос» (86%), «Европейская солидарность» (85%), "»Слуга народа» (62%), «Батькивщина» (59%) считают, что Украина в перспективе должна присоединиться к Европейскому Союзу. В то же время избиратели партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» предпочитают либо присоединение к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном (39%), либо неприсоединение ни к Европейскому, ни к Евразийскому союзам (44%).

Избиратели партий «Европейская солидарность» (80%), «Голос» (75%), «Слуга народа» (47%), «Батькивщина» (47%) считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО. В то же время избиратели партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» предпочитают либо внеблоковый статус (50%), либо военный союз с Россией и другими странами СНГ (25%).

Избиратели партий «Европейская солидарность» (58%) и «Голос» (48,5%) считают неприемлемым проведение прямых переговоров с руководителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Мнения избирателей партий «Слуга народа» и «Батькивщина» разделяются: среди избирателей партии «Слуга народа» 44% считают такие переговоры приемлемыми, а 39% – нет, соответственно, среди избирателей «Батькивщины» «за» такие переговоры – 46%, против – 38%. Однозначно поддерживают предложение таких прямых переговоров избиратели партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 75%.

Избиратели партий «Голос» (72%), «Европейская солидарность» (71%), «Батькивщина» (59%), «Слуга народа» (54%) поддерживают предложение о введении международных миротворческих сил на территории «ДНР» и «ЛНР». А вот избиратели партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» против этого предложения (50%).

Общенациональный опрос был проведен фондом «Демократические инициативы» совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.