Суд арестовал винницкого полицейского, в результате конфликта с которым получил травмы и впоследствии скончался член партии «Гражданская позиция» Александр Комарницкий.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога, сообщает пресс-служба полиции.

Ранее суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. При содействии сотрудников Департамента внутренней безопасности Нацполиции, которые входят в состав группы, занимающейся расследованием, правоохранители подали апелляцию с ходатайством на изменение меры пресечения. Сегодня Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил ходатайство об обжаловании.

Напомним, сотрудник полиции подозревается в превышении служебных полномочий. В июне в Виннице он вступил в конфликт с мужчиной, в результате чего пострадавший получил телесные повреждения. 23 июня мужчина скончался в больнице. Согласно по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, происшествие случилось 11 июня 2019 около 23:00 в Виннице.

«Сотрудник Киевского отделения полиции Винницкого ОП, находясь на службе, предложил гражданину присутствовать в качестве понятого при проведении следственных действий. Однако гражданин спровоцировал конфликт с работником полиции и пытался вступить с ним в схватку. Как следствие, в результате конфликта полицейский оттолкнул гражданина, и он упал на асфальтовое покрытие и получил телесные повреждения», - сообщили в ГБР.

После этого гражданин был доставлен и госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с многочисленными черепно-мозговыми травмами.

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко сообщил в Facebook, что в Виннице полицейские жесткого избили его однопартийца Александра Комарницкого, в результате чего мужчина находится в реанимации.

«Местные полицейские зверски избили прямо на автобусной остановке. Кулаками и ногами по голове. Многочисленные переломы черепа, находится в реанимации без признаков сознания», - написал он.