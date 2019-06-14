Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком, проводят досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения сотрудником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, происшествие случилось 11 июня 2019 около 23:00 в Виннице, сообщает пресс-служба ГБР.

«Сотрудник Киевского отделения полиции Винницкого ОП, находясь на службе, предложил гражданину присутствовать в качестве понятого при проведении следственных действий. Однако гражданин спровоцировал конфликт с работником полиции и пытался вступить с ним в схватку. Как следствие, в результате конфликта полицейский оттолкнул гражданина, и он упал на асфальтовое покрытие и получил телесные повреждения», - говорится в сообщении.

После этого гражданин был доставлен и госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с многочисленными черепно-мозговыми травмами.

Продолжаются неотложные следственные действия. В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко сообщил в Facebook, что в Виннице полицейские жесткого избили его однопартийца Александра Комарницкого, в результате чего мужчина находится в реанимации.

«Местные полицейские зверски избили прямо на автобусной остановке. Кулаками и ногами по голове. Многочисленные переломы черепа, находится в реанимации без признаков сознания», - написал он.

По словам Гриценко, правоохранители хотели привлечь пострадавшего понятым по делу о «якобы изъятим у кого-то оружия».

«Полицейские говорят, будто он им угрожал и хотел побить ... Не верю! Знаю Александра хорошо», - добавил он.