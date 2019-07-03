Министр иностранных дел Павел Климкин не исключает возможности баллотироваться на пост мэра Киева. Об этом он заявил в интервью Liga.net.

«Многие прикалываются на эту тему. Но я действительно люблю Киев. Хоть никогда и не говорил, что собираюсь идти в мэры.Но, конечно, и не исключаю этого! Есть и другие очень классные идеи. Но для меня важно не быть кем-то, а чтобы было влияние на изменения в стране, чтобы эти изменения рвали мозг. Мы не можем дальше идти путем эволюционным. Мы так к упадку придем. Надо действовать решительнее. Если у кого-то хватит харизмы и драйва - объединимся. Нет - буду работать со своей командой. Понимаете, я очень не люблю лидерских команд, где один лидер и блеклая команда. Мне нужна команда особенных людей. Это - моя амбиция», – сказал он.

Как сообщал ForUm, 1 июля министр иностранных дел Павел Климкин после конфликта с президентом объявил о намерении уйти в отпуск.