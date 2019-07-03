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Канада решила выделить более 45 млн долларов на поддержку Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны по результатам конференции по поддержке реформ в Украине, передают Українські Новини.

«Правительство Канады воспользовалось этой уникальной возможностью, чтобы объявить о выделении более $45 млн на поддержку Украины, в том числе $25 млн на реализацию инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты реформ в Украине», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в конференции 2 июля в Торонто приняли участие 37 стран.

Канада и международное сообщество поддерживают народ Украины на пути к безопасному, суверенному и процветающему будущему.

Напомним, президент Владимир Зеленский с 1 по 3 июля находится с визитом в Канаде для участия в конференции по поддержке реформ в Украине, где он попросил поддержки у Канады, чтобы установить мир в Украине.
ForUm

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