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4 июля в Украине погода будет – конфетка, пишет синоптик Наталья Диденко.

«Существенные осадки маловероятны, много солнца, белые облачка, температура воздуха – лучше не бывает, + 21 + 26 градусов», - говорится в ее Facebook.

Даже с Юга сильная жара сойдет, там ожидается + 25 + 29, местами до +30 градусов.

На севере северо-западный ветер может периодически существенно усиливаться, и возможны локальные небольшие дожди. Отдельные дожди также вероятны в Луганской и Донецкой областях.

Но на общую солнечную картину это не должно повлиять.

В Киеве в четверг без существенных осадков, только в отдельных районах может увеличиться облачность и влажность.

В течение дня в столице завтра можно дышать прекрасным свежим воздухом, ожидается + 20 + 23 градуса.

«Такой синоптический рахат-лукум в Украине продлится до конца недели.

В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана Купала, 7 июля, и 8 июля» - отметила Диденко.
ForUm

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