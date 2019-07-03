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Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, разоблачили инспекторов патрульной полиции Волчанского отдела полиции ГУНП в Харьковской области на вымогательстве у водителей. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, правоохранители искусственно создавали ситуации возможных нарушений правил дорожного движения и угрожали водителям изъятием водительских прав. После чего полицейские требовали от них неправомерную выгоду за несоставление админпротоколов. Например, если водителя надуманно подозревали в управлении транспортом в нетрезвом состоянии, с него требовали 10 тыс. гривен.

Во время санкционированных обысков по месту работы и проживания полицейских, изъяли средства, полученные преступным путем.

Двум правоохранителям объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством).

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области. Процессуальное руководство - прокуратура области.

Также в суд внесено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемой должности.

Кроме того, следователи ГБР проверяют информацию о причастности к этому преступлению других сотрудников Волчанского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

В случае доказательства вины, патрульным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

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