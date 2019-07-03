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Малиновский райсуд Одессы 4 июля огласит приговор по делу о завладении многомиллионными средствами горбюджета при приобретении по завышенной цене здания бывшего завода «Краян».

 «Сообщаем, что ориентировочная дата выхода коллегии судей из совещательной комнаты - 4 июля 2019 года в 11 ч. 00 мин. Оглашение приговора состоится в зале судебного заседания №2», - отметили в суде.

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просили во время дебатов назначить Труханову наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Для его сообщников представители стороны обвинения просили от 7 до 11 лет лишения свободы.

Мэра Одессы Труханова подозревают в том, что он и несколько чиновников горсовета и предпринимателей завладели в течение июля-декабря 2016 года значительными средствами местного бюджета при приобретении по завышенной цене - 92 миллиона гривен – здания обанкротившегося одесского завода «Краян». Установлено, что рыночная цена объекта недвижимости составляла свыше 92 миллиона гривен, а незадолго до приобретения мэрией здания «Краяна» оно было приобретено за 11,5 миллиона гривен.
ForUm

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