Верховная Рада приняла закон «О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины».

Как сообщает на сайте парламента, закон регулирует порядок государственной поддержки Пласта и признает исторический вклад организации в гражданское образование детей и молодежи, получение и становление украинской государственности; чтит сотни пластунов и пластунок, погибших в борьбе за обретение независимости Украины в XX веке и во время агрессии Российской Федерации на востоке Украины, начиная с 2014 года; поддерживает более чем столетнюю непрерывную традицию Пласта, который воспитал десятки тысяч активных граждан – педагогов и ученых, предпринимателей, врачей, журналистов, церковных деятелей, военных; создает основы государственной политики по поддержке Пласта, как украинского пластового (скаутского) движения в Украине и мире.

Документом вносятся изменения в законы Украины «О культуре» и «О внешкольном образовании» с целью определения формата государственной поддержки Пласта.