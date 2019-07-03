Во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо достигнут ряд договоренностей по поддержке нашего государства в оборонной сфере, сообщили ForUm’у в пресс-службе президента.

«Я думаю, мы можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в этой сфере», - сообщил Зеленский во время общения с журналистами в Торонто.

Он отметил, что пока не хочет обнародовать детали. «Давайте мы подпишем соглашение. Уверен, что это произойдет в ближайшее время. И тогда поговорим об этой новости», - резюмировал он.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в свою очередь подтвердил прогресс в вопросе поддержки Украины в защите ее территории и суверенитета.

«Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для закупки канадской оружия. И это позитивное решение», - констатировал он.

«Мы уже видим инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине. И продолжим работать с Украиной для того, чтобы она получала ту поддержку, которая ей нужна со стороны Вооруженных сил Канады. Мы продолжим операцию UNIFIER, и сделаем все, чтобы Украина получила необходимое оборудование», - добавил премьер-министр.

«Мы осознаем, насколько важна для Украины поддержка в тех проблемах, с которыми она сталкивается. Особенно, когда речь идет о незаконном вторжении России. И именно поэтому мы помогаем обучать украинскую армию, тренировать украинских военнослужащих. Также мы добавили Украину в список, который позволяет экспорт оружия. Мы признаем, что это то решение, которое позволяет нам бороться с действиями России», - резюмировал Трюдо.