также в разделеЭкономика
Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров агропродукции в ЕС 30
Укрэнерго: Новому рынку электроэнергии грозит коллапс 219
НБУ существенно увеличил число системно важных банков 59
Нацбанк отменил ряд валютных ограничений для бизнеса 49
Украина установила новый рекорд по экспорту зерна 41
Украина впервые импортировала электроэнергию из ЕС 38
У Медведчука заявили, что новая власть продолжает грабить народ с помощью коррупционных схем «Роттердам+» и «Дюссельдорф+» 162
В Украине прекратила действовать формула «Роттердам+» 129
С июля двум категориям украинцев повысили пенсии 89
В новом энергорынке цена на электроэнергию ДТЭК Ахметова упала на 25% 147
В Украине вырос прожиточный минимум 30
Кистион: Рынок электрической энергии успешно запустился 54
«Правило 100 евро»: с 1 июля меняется налогообложение посылок из-за рубежа 35
Стало известно, сколько в прошлом году заработало руководство Нафтогаза 50
РФ возобновит поставки сжиженного газа в Украину 72
ЕБРР выделит €150 миллионов на модернизацию украинских электросетей 22
«Зеленый» тариф для солнечных панелей на крышах снизят в три раза с 2025 года 52
Курс доллара в обменниках упал ниже 26 гривен 47

Сегодня, 2 июля, Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 8,04 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Хорошие новости! Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин снизил уровень доходности почти по всем инструментам и привлек 8,04 млрд грн», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ставка доходности ОВГЗ за три и шесть месяцев снизилась на 31 базисный пункт до 17,44% и 17,94% соответственно.

Напомним, 18 июня Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет в гривневом эквиваленте 7,9 млрд грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5220 грн.
8
Теги