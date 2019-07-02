Сегодня, 2 июля, Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 8,04 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Хорошие новости! Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин снизил уровень доходности почти по всем инструментам и привлек 8,04 млрд грн», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ставка доходности ОВГЗ за три и шесть месяцев снизилась на 31 базисный пункт до 17,44% и 17,94% соответственно.

Напомним, 18 июня Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет в гривневом эквиваленте 7,9 млрд грн.