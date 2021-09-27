Министерство финансов Украины 21 сентября по результатам тендера заказало ООО «Автоберег» легковых автомобилей с электрическим двигателем на общую сумму 2,09 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут «Наші Гроші».

Фирма поставит два электрокара Hyundai Ioniq EV. Один в комплектации Premium стоит 900 тыс. грн, второй (в комплектации TOP) – 1,05 млн грн.

Оба автомобиля будут иметь запас хода 311 км, подушки безопасности, климат-контроль, подогрев передних сидений, задние парковочные сенсоры, а в Hyundai Ioniq TOP также будет кожаная обивка сидений, подогрев задних сидений, навигационная мультимедийная система с цветным сенсорным 10,25 LCD монитором (RDS-радио, MP3, DAB), премиальная акустика INFINITY (усилитель + 6 динамиков + центральный динамик + сабвуфер).

Также предусмотрена дополнительная комплектация за 140 тыс грн: зимняя резина, стальные диски, коврики, тонировка стекла, автомобильный комплект (аптечка, огнетушитель и т.д.), кабель для зарядки электромобиля.

Автомобиль Hyundai Ioniq Premium можно приобрести за 982 тыс. грн, а Ioniq в комплектации TOP – 1,05 млн грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО «Авторивер» Сергея Белого и Юрия Девяткина, чье предложение было выше и составило 2,1 млн грн. Именно такой была ожидаемая стоимость. Фирмы не торговались во время аукциона.

ООО «Автоберег», руководителем и владельцем которого является киевлянин Алексей Кондрачук - это дилер официального дистрибьютора автомобилей этой марки в Украине - ООО «Хюндай Мотор Украина» из группы «Богдан» экс-первого заместителя секретаря СНБОУ Олега Гладковского. В 2009 году долю в компании Гладковскому продал Петр Порошенко.

Ранее победитель указывал в госреестре номер телефона +38 (067) 9150570. Этот номер также использовало ООО «Украинский автомобильный холдинг», которое ранее принадлежало Петру Порошенко. Сам Кондрачук работал в ряде компаний из группы «Богдан» ООО «Украинский автомобильный холдинг», Товарная биржа Товарная биржа «Автоком» и Корпорация «Богдан».

Министерство иностранных дел Украины недавно тоже купили электрокары - четыре электромобиля Nissan Leaf по 894 тыс. грн.