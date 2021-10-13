Кабинет Министров Украины утвердил проект постановления «Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2021 году путем привлечения кредита от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства». Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Реализация документа позволяет в рамках государственных внешних заимствований привлечь до 21 млн фунтов стерлингов от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства (UKEF) для закупки наборов для проведения 4 миллионов ПЦР-исследований.

Срок пользования кредитом – 4 года.

Контракт на поставку наборов для проведения 4 млн ПЦР-исследований заключен в рамках действующего Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и Государственным секретарем ее Британского Величества, действующий через Агентство экспортного финансирования Соединенного Королевства (UKEF). Этим договором определяются общие принципы и предварительные условия сотрудничества, направленного на реализацию проектов, которые будут касаться британского экспорта, в частности, в таких приоритетных сферах как оборона и безопасность, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.