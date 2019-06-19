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Министерство финансов 18 июня на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в госбюджет в гривневом эквиваленте 7,9 млрд грн.

Как сообщает LIGA.net со ссылкой на данные министерства, в госбюджет привлекли 1,9 млрд грн, $100,2 млн и 112,7 млн евро. 

По данным министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 119, 168, 357 и 784 дня с доходностью 17,85%, 18,35%, 18,45% и 17,95% годовых, соответственно. 

Средства в долларах привлечены на 288, 329 и 715 дней с доходностью 7,25%, 7,25% и 7,75% годовых.

Средства в евро привлечены на 161 день с доходностью 4,6% годовых. 

Напомним, 9 апреля Министерство финансов привлекло в госбюджет 7,73 млрд грн, $13,48 млн и 2,57 млн евро, разместив облигации внутреннего государственного займа
ForUm

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