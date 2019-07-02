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Среда в Украине ожидается солнечной и с комфортным температурным режимом.

Столбики термометров завтра будут показывать + 23 + 28 градусов, на Западе + 21 + 26 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Жара еще задержится на юге, а также в Луганской и Донецкой, + 28 + 33 градуса. Однако уже 4 июля и там посвежеет.

«Антициклон с центром за Ирландией и с симпатичным именем Winnie обеспечит нам сухую погоду практически повсеместно, только в Карпатах местами возможны дожди», - написала она в Facebook.

В Киеве в среду будет сухо, солнечно, ночью 16 + 19 градусов, днем ​​+24 + 26 градусов.

4-5 июля в Украине посвежеет еще на несколько градусов.
ForUm

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