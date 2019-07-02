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Россия прибегла к препятствованию и провокациям в ходе международных учений «Си Бриз-2019», которые проводит Украина вместе с 19 странами участниками, сообщает Украинский милитарный портал.

 

Отмечается, что перед самым началом учений Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью в 8000 квадратных километров в Черном море, где должна расположиться одна из локаций международных учений.

Сделано было это за пару дней до начала Sea Breeze-2019, из-за чего организаторы откорректировали планы проведения морских маневров.

«Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений», - сказал командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко в речи во время торжественного открытия учений.

В этом году в морском компоненте учений участники будут проводить артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп и займутся совершенствованием взаимодействия специальных подразделений. Также новшеством учений станет отработка речного элемента на реке Дунай.

В маневрах Sea Breeze-2019 примут участие корабли, авиационная техника и военные как стран-членов НАТО, так и их союзников. Первую группы будут представлять США, Великобритания, Канада, Италия, Турция, Польша, Норвегия, Болгария, Греция, Румыния, Дания, Латвия, Эстония, ко второй относятся ОАЭ, Швеция, Украина, Молдова, Грузия.

Ежегодные военные многонациональные учения Sea Breeze проводятся с 1997 года. Организаторами выступают Украины и США.

 

Напомним, американский ракетный эсминец USS Carney вошел в акваторию Черного моря для принятия участия в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2019.

 
ForUm

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