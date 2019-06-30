Американский ракетный эсминец USS Carney вошел в акваторию Черного моря, сообщает 112 Украина.
Эсминец движется в направлении Одессы, где примет участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2019.
«Carney начал свой заход в Черное море в целях укрепления региональной стабильности на море и участия в учениях Sea Breeze-2019», - сообщил 6-й оперативный флот ВМС США.
Отмечается, что эсминец несет на борту крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.
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