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Американский ракетный эсминец USS Carney вошел в акваторию Черного моря, сообщает 112 Украина.

Эсминец движется в направлении Одессы, где примет участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2019.

«Carney начал свой заход в Черное море в целях укрепления региональной стабильности на море и участия в учениях Sea Breeze-2019», - сообщил 6-й оперативный флот ВМС США.

Отмечается, что эсминец несет на борту крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

 
ForUm

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