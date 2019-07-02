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2 июля ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме юга, возможны кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами значительные дожди, град, сообщает Гидрометцентр.

Ветер юго-западный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-22 °, днем в северных и западных областях 24-29 °, на остальной территории 30-35 °, в южной части местами 37-39 °; в горных районах ночью 11-16 °, днем 17-22 °.
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