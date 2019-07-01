Прокуратура Луганской области сообщила о новом подозрении главарю террористической организации «ЛНР» Леониду Пасечнику. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, Пасечнику сообщено о подозренит в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (руководство террористической организацией) УК Украины.

«Следствием установлено, что 25.11.2017 постановлением так называемого «народного совета Луганской народной республики» №753 гражданин Украины, на основании его добровольного согласия, назначен так называемым «исполняющим обязанности председателя Луганской народной республики», после чего последний приступил к исполнению обязанностей, предусмотренных ничтожными актами псевдогосударственного образования «ЛНР», – сообщила Сарган.

«Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в сентябре-октябре 2018 он подал в так называемую «центральную избирательную комиссию ЛНР» заявление о регистрации его кандидатуры на должность так называемого «главы ЛНР» .01.10.2018 его заявление удовлетворено и постановлением так называемой «центральной избирательной комиссии ЛНР» №46 зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы террористической организации «ЛНР», – подчеркнула она.

Сарган отметила, что по результатам проведенных, вопреки действующему законодательству Украины, на отдельных территориях Луганской области, временно неподконтрольных украинской власти, 11.11.2018 так называемых «очередных выборов» избран так называемым «главой» террористической организации «ЛНР».

«Будучи главарем террористов, подозреваемый самостоятельно совершает действия и участвует в принятии коллегиальных решений, направленных на функционирование системы так называемых органов власти «ЛНР» и деятельности так называемой «народной милиции ЛНР», совершает действия в поддержку режима оккупации части Луганской области Российской Федерацией, фактически возглавляет ее оккупационную администрацию, создает условия для функционирования вооруженных подразделений террористической организации «ЛНР», выдает участникам террористической организации «ЛНР» приказы, распоряжения, предоставляет поручения, в том числе, касающиеся осуществления вооруженного сопротивления задействованным в проведении операции Объединенных сил (ООС) военнослужащим Вооруженных сил Украины и другим военным подразделениям, принимает отчеты о выполнении тех или иных действий, применяет меры воздействия в отношении участников террористической организации за невыполнение приказов и поручений или нарушение установленных правил поведения участниками «ЛНР», подыскивает новых членов террористической организации и назначает их на ответственные руководящие должности, выполняет другие противоправные действия», – сообщила она.

«Таким образом, в период с 25 ноября 2017 по настоящее время, зная, что «ЛНР» действует вопреки Конституции Украины и нормативно-правовым актам Украины, указанное лицо умышленно, совершает действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя и захват государственной власти Украины, на смену границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и руководит террористической организацией «ЛНР», – говорится в сообщении.

Напомним, в отношении указанного лица, как руководителя псевдогосударственного органа «министерства государственной безопасности ЛНР», направлено обвинительное заключение в суд по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины, в настоящее время рассматривается судом.

Санкция ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 11 ноября 2018 года на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.