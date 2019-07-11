В ближайшее время судом Европейского Союза могут быть вынесены решения по искам Виктора Януковича и его окружения об отмене санкций ЕС, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016 -2018 годов. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Следует отметить, что сторонами в соответствующих судебных процессах являются упомянутые экс-чиновники и Совет ЕС. Решения суда ЕС никоим образом не повлияют на ход расследований относительно упомянутых лиц, осуществляемые правоохранительными органами Украины», - написала она в Facebook.

Действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 и будут оставаться в силе.

По результатам судебных решений и их анализу будет более подробная информация.