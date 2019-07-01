Сегодня, 1 июля, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха «Салют» в селе Коблево 16 детей госпитализированы кишечной инфекцией и с подозрением на инфекцию, сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

По обращению директора «Салюта» в Березанской ЦРБ для осмотра детей с подозрением на кишечные заболевания в заведение направлен врач-инфекционист.

Все дети осмотрены медицинскими работниками. Обеспечена госпитализация 16 детей в состоянии средней тяжести в инфекционное отделение Березанской ЦРБ для дообследования и, в случае необходимости, лечения.

В заведении также работали специалисты Госпродпотребслужбы.

Проводятся необходимые мероприятия, на 02.07.2019 запланирован выезд комиссии управления здравоохранения облгосадминистрации и департамента социальной защиты населения облгосадминистрации.

Руководство Николаевской облгосадминистрации держит ситуацию на контроле.