Президент России Владимир Путин заявил, что нормандский формат будет использоваться, но сначала будет встреча «вдвоем или втроем». Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Осаке (Япония), сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров стран нормандской четверки (Украины, России, Германии и Франции) для реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, Путин подтвердил, что обсуждал это с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Да, мы говорили об этом – договорились, что мы будем этот формат использовать в дальнейшем», - сказал он.

Путин подчеркнул, что согласен с Меркель, что нужно использовать «все инструменты, а там их не так и много, один из действующих – это «нормандский формат».

«Будем работать. Вопрос только когда. Сроки надо согласовать и в какой последовательности – будем сначала проводить консультации вдвоем, втроем, потом соберемся вчетвером. В принципе – «да», но по конкретике должны договориться наши помощники и МИДы», - сказал Путин.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова к проведению переговоров в нормандском формате между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая рабочая встреча внешнеполитических советников по подготовке запланирована уже в июле.