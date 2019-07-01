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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование в отношении депутата Черниговского областного совета Валерия Кулича. На следующей неделе ему, возможно, будет объявлено официальное подозрение НАБУ. Об этом сообщают источники в Бюро, пишет Багнет.

По словам источника, расследование связано с фактами многочисленных хищений госсобственности в особо крупных размерах, совершенных Куличом с 2015 по 2018 гг., когда он занимал должность главы Черниговской областной государственной администрации. Отметим, что на посту губернатора Валерий Кулич и члены его семьи неоднократно становились героями журналистских расследований. Так, в 2018 году стало известно, что десятидневный отдых в отеле на турецком курорте Белек обошелся 20-летней дочери Кулича Анне в сумму порядка 160 тыс. гривен.

А в начале 2017 года непосредственный подчиненный губернатора, директор департамента ЖКХ Черниговской ОГА Юрий Евтушенко, был пойман на взятке в 40 тыс. долларов. Как сообщили в СБУ, Евтушенко действовал в составе преступной группы, которая брала «откаты» за выделение бюджетных средств на ремонты объектов социальной сферы, в том числе школ и больниц.

При этом, по данным на 2017 год, Черниговская область вошла в тройку худших по динамике промышленности и розничной торговли, а также по среднемесячной зарплате и по доле работников, получающих зарплату не выше минимальной.
ForUm

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