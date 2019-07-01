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В борьбе новой Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата сложно увидеть канонический смысл.

Фото: Страна

Об этом заявил глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, Владимир Легойда, сообщает patriarchia.ru.

По его словам, изначально сложно было предугадать развитие событий вокруг вручения Томоса. Он отметил, что прогнозы – дело неблагодарное, а когда дело касается украинской политики, то неблагодарное вдвойне и напомнил, что несколько дней назад ПЦУ лишила Филарета права управлять Киевской епархией, но оставила в составе епископата.

«Во всем этом очень сложно увидеть какой-то канонический смысл, да и непонятно, признает или нет сам Денисенко эту организацию, равно как и снятие с него анафемы», – добавил Легойда.

Представитель Русской Православной Церкви отметил, что отчасти проблема раскола в ПЦУ имеет и материальную подоплеку.

«Пресловутый Томос фактически лишил вновь созданную организацию прав на приходы, находящиеся вне Украины. В начале недели кое-где даже звучала информация о суммах, которые Православная Церковь Украины должна отчислять ежемесячно в Константинополь. Понятно, что наша жизнь не может проходить без финансов – так устроена и экономика, и хозяйственная деятельность, но, когда ты говоришь о религиозных вопросах, и понимаешь, что они, по большому счету, упираются в материальную составляющую – это крайне неприятно», - сказал он.

Владимир Легойда также обратил внимание, что, несмотря на смену политической власти в Украине, попытки захватов храмов и насилия против прихожан Украинской Православной Церкви со стороны активистов ПЦУ не прекратились. 

«Вся история с Томосом была инициирована П. Порошенко чтобы попытаться удержать свою власть и, очевидно, это не сработало. Для нового президента Украины религиозная тема не является не то что приоритетной, но даже важной. Если какие-то отдельные процессы предыдущей властью направлялись, то сейчас этого не происходит и можно надеяться на некую передышку. Понятно, что новая власть рано или поздно должна будет определиться, но пока никто, включая эту самую власть, не знает, какой она станет придерживаться политики в религиозном вопросе. Тем более, что у В. Зеленского нет в этом вопросе личной заинтересованности», – заключил Владимир Легойда.
ForUm

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