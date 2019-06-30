Следователи Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили факты незаконного ввоза на таможенную территорию Украины табачных изделий, произведенных в других странах, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, распространение сигарет известных мировых брендов без марок акцизного налога осуществлялось при содействии должностных лиц правоохранительных органов. Табачные изделия распространялись на «черном» рынке Украины, а также переправлялись контрабандой в страны Евросоюза.

Во время санкционированного обыска в одном из складских помещений в Мукачево следователи ГБР обнаружили и изъяли ящики с сигаретами без марок акцизного налога. Тогда же поступила информация о пребывании на территории автостоянки, рядом с обыскиваемым складским помещением, транспортных средств, в которых также находились сигареты неизвестного происхождения без соответствующих акцизных марок.

Поэтому следователями ГБР совместно с сотрудниками СБУ с целью документирования совершения уголовного преступления 27-29 июня 2019 проведено 11 неотложных обысков указанных автомобилей с прицепами и полуприцепами. Во время них изъята крупнейшая партия контрабандных сигарет за историю независимой Украины. По предварительным подсчетам сумма найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено тринадцать грузовых автомобилей, перемещали подакцизную продукцию.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 204 УК Украины. Следственные действия продолжаются.