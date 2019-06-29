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Избрание нового президента Украины Владимира Зеленского дает возможность говорить о реанимации нормандского формата. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает LIGA.net.

«В целом, действительно все говорят, что, учитывая факт нового президента в Украине, следует говорить о реанимации нормандского формата, - сказал он.

По его словам, о нормандском формате на саммите G20 в Осаке глава РФ Владимир Путин говорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. При этом Песков упомянул о «домашней работе», которую нужно сделать перед встречей глав Украины, Франции, Германии и России.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова к проведению переговоров в нормандском формате между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая рабочая встреча внешнеполитических советников по подготовке запланирована уже в июле.

 
ForUm

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