Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге в Берлине заявил, что вопрос прекращения войны и установления мира на Донбассе является для него приоритетным, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул, что изначально планировалось провести встречу в нормандском формате после парламентских выборов. «Но я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно. Первая рабочая встреча (встреча внешнеполитических советников по подготовке. - Ред.) запланирована уже в июле», - сказал Президент.

Со своей стороны Федеральный канцлер Германии отметила поддержку Украины.

По словам Меркель, во время встречи с Зеленским обсудили минский процесс, который предоставляет рамочные условия для сохранения целостности и независимости Украины.

Канцлер Германии отметила, что санкции в отношении России будут ослаблены только после прогресса в выполнении Минских соглашений.

«Президент во время встречи заявлял, что хочет улучшить гуманитарные условия для людей в Донецкой и Луганской областях, и это должно происходить в рамках Минского процесса», - сказала Меркель.

Она анонсировала встреча представителей в минском формате и подчеркнула, что Германия будет прилагать усилия в этом направлении.

Меркель также выразила удовлетворение тем, что Трехсторонняя контактная группа возобновила работу.

«Я могу пожелать Президенту счастливых шагов в этом плане, и чтобы Украина продолжила идти по этому пути», - резюмировала федеральный канцлер.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова к проведению переговоров в нормандском формате между Украиной, Россией, Францией и Германией.