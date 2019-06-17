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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова к проведению переговоров в нормандском формате между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Об этом сообщает НВ.

Макрон подчеркнул, что перед этим «должны быть сделаны шаги, подтверждающие намерение выполнять обязательства».

Об этом Макрон заявил на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский находится во Франции с официальным визитом.
ForUm

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