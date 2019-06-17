Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова к проведению переговоров в нормандском формате между Украиной, Россией, Францией и Германией.
Об этом сообщает НВ.
Макрон подчеркнул, что перед этим «должны быть сделаны шаги, подтверждающие намерение выполнять обязательства».
Об этом Макрон заявил на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский находится во Франции с официальным визитом.
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