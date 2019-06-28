Президент Владимир Зеленский, вопреки своим обещаниям в ходе предвыборной президентской кампании, не только не приблизил мир на Донбассе, но напротив, своими действиями усугубляет ситуацию и на востоке страны, и с удерживаемыми лицами. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Зеленский говорил, что именно он будет вести переговоры с Путиным, и с украинцами, которые находятся в Донецкой и Луганской областях. Это он говорил и это мы услышали. В конце концов за это мы голосовали. Но к сожалению, пока этого не видим. Это одна из моих пяти претензий Зеленскому, - отметил политик. - Я не верю в то, что Зеленский не хочет мира, но его действия отдаляют нас от этого мира. Пока все его шаги привели к тому, что все наши ребята как можно дольше вынуждены находится в местах удержания. К миру Зеленский нас не приближает».

По мнению Нестора Шуфрича, для урегулирования конфликта не Донбассе Киеву в любом случае не обойтись без прямых переговоров с представителями неподконтрольных территорий. «Это не сепаратисты, это украинцы, и мы вынуждены будем с ними говорить, - уверен он. - Ни один конфликт подобного рода не решался без прямых переговоров. Мы возвращаем украинцев, не земли украинские, а именно людей. Как мы можем с ними не говорить, я не понимаю».

Также, по словам депутата, украинской стороне необходимы и переговоры с Москвой по вопросу Донбасса.

Отдельно политик акцентировал внимание на том, что заявления президента Зеленского о якобы «восстановлении» им Нормандского формата звучат нелепо и не соответствуют действительности. А вот украинцы уже серьезно обеспокоены бездействием новоизбранного главы государства.

«Что значит восстановил работу? Я не слышал о том, что Нормандский формат остановил работу, - сказал Нестор Шуфрич. – Я не вижу, чтобы Украина была готова активно идти навстречу реализации Нормандского формата и комплекса мер, которые должны обеспечить Минские соглашения. К сожалению, пока не вижу. Более того, отдельные заявления Зеленского отдаляют нас от достижения мирных договоренностей на востоке Украины».