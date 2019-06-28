Министерство экономического развития РФ в полном объеме удовлетворило заявки компаний «Роснефть» и «Лукойл»на поставку сжиженного газа в Украину в течение июля.

Об этом со ссылкой на заявления трейдеров, имеющих контракты с трейдерами этих производителей, сообщает enkorr.

«В случае с «Роснефтью», ее квота на июль полностью соответствует тому, что предусмотрено в разрешении ФСТЭК», — сообщил собеседник .

Напомним, что по имеющейся информации, квота составляет 43 тыс. т.

Ожидается, что компания «Укрэнерджи», которая является поставщиком ресурса «Лукойла», ожидает на июль поставку 15 тыс. т.

Кроме того, российские госорганы в полном объеме удовлетворили заявки казахских производителейна транзитные поставки СУГ в Украину.

«Объем транзита ожидается на уровне 30–35 тысяч тонн», — сообщил знакомый с ситуацией источник. По его словам, речь идет об объеме «Тенгизшевройла».

По мнению участников рынка, конфигурация утвержденных на июль поставок полностью обеспечит потребности Украины в импортном СУГ.

В то же время есть опасения, что из-за ремонтных работ на Локосовском ГПЗ «Лукойла», может сократиться поставка СУГ компанией в Украину.

Напомним, что этот ГПЗ является основным поставщиком широкой фракции легких углеводородов для Пермского НПЗ компании, с которого осуществляются отгрузки в адрес «Укрэнерджи».