В японской Осаке в пятницу 28 июня начался саммит «Большой двадцатки». Лидеры стран с самыми мощными экономиками в течение двух дней планируют обсуждать состояние мировой экономики, торговые конфликты, проблемы климата и кризис в Персидском заливе, сообщает DW.

Также ведущие политики мира планируют провести ряд двусторонних встреч. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель уже провела встречу с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Кроме того, у канцлера запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ожидаются также личные встречи Путина и Трампа, а также Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Участники саммита сделали традиционное «семейное фото» и начали консультации о состоянии мировой экономики и торговли. Между тем члены делегаций работают над текстом заключительного коммюнике и здесь ожидается серьезное противостояние. Спорными остаются вопросы защиты климата и торговли. В частности, представители ЕС заявили, что не согласуют документ, содержащий ослабленные по сравнению с предыдущими заявлениями формулировки по защите климата.