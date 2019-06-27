Вчера, 26 июня, в Белой Церкви водитель скутера укусил патрульного за кисть правой руки, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Около 22 часов вечера на улице Киевская патрульные заметили мотороллер марки Honda DIO, который двигался без включенного света фар в темное время суток, чем нарушал ПДД.

Поехав за транспортным средством и остановив его во дворе жилого дома, стражи порядка обнаружили водителя мотороллера и пассажирку, которые были без шлемов, чем снова нарушали ПДД.

Во время общения с водителем оказалось, что при себе он не имел документов. Пассажирка сказала, что сейчас поднимется к себе в квартиру и вынесет паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства. Пока женщина искала документы, нарушитель признался, что у него вообще отсутствует водительское удостоверение. Мужчина уверял патрульных, что является опытным водителем, и находится за рулем мотороллера в течение 12 лет и никогда не попадал в ДТП.

В то время пассажирка принесла паспорт водителя. При составлении административных материалов женщина не дала возможность ознакомиться с документами. Она хотела, чтобы всю информацию стражи порядка читали из паспорта в ее руках, а потом забрала документы и побежала к подъезду.

Водителю предложили подойти к служебному авто патрульных для проверки его данных и оформления административных материалов, на что он категорически отказался. Затем нарушителю объяснили, что для того, чтобы установить личность водителя он будет доставлен в отделение полиции.

Нарушитель начал оказывать сопротивление и не выполнял законное требование сотрудников полиции, кричал, неадекватно себя вел, хватал полицейского за форменную одежду и укусил его за кисть правой руки, чем нанес патрульному телесные повреждения.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и медиков. Следователь внес сведения в реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

В отношении водителя патрульные составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП и ст. 185 (Злостное неповиновение работникам милиции) КоАП.