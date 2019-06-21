Лидеры государств и правительств стран - членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России. Об этом говорится в сообщении официального аккаунта Совета ЕС в Twitter, передает УНИАН.

«Лидеры ЕС только что согласились продлить экономические санкции против России на следующие шесть месяцев», - отмечается в сообщении.

Как сообщил в Twitter представитель президента Европейского Совета Дональда Туска Пребен Ааманн, решение о продлении санкций принято единогласно из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений.

Напомним, 20 июня Совет ЕС принял решение продолжить «крымские» санкции против РФ еще на один год.