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Стоимость доллара в ряде киевских обменных пунктов сегодня, 27 июня, просела до 25,90 грн.

Купить доллары в обменниках можно за 26,25 грн. Стоимость продажи евро составляет 29,40 грн, покупки - 29,80 грн, сообщает УНИАН.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к 12-00 установились на уровне 26,17/26,19 грн/долл., к евро – 29,75/29,77 грн/евро.
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