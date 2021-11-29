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Пресс-конференция Зеленского закончилась. Вместо 3 часов она шла более 5 часов.

Задумка ее была понятна.

Зеленский выложил домашние заготовки, чтобы перебить главные информудары против себя.

Ахметова и его телеканалы он планировал "припечатать" историей про подготовку госпереворота (доказательств не представлено, но, типа, эмоционально сильно звучит).

Тех, кто качает зраду по "вагнергейту", - феерическими историями про Бурбу, который хотел украсть формулу коронавируса и желал бойни в самолете с "вагнеровцами".

Ну и остальное по мелочам.

И, собственно, план был реализован. Но то, как это было сделано, а главное - нервные срывы президента, перечеркнуло всю задумку на корню.

Страна увидела сломленного и неадекватного человека, в заявления которого поверить невозможно.

Если Зе как-то хотел хотя бы стабилизировать непростую для себя политическую ситуацию, то эффект он получил ровно обратный.

Это было примерно как пресс-конференция ГКЧП с трясущимися руками Янаева.
Игорь Гужва, ForUm

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