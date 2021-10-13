Во Львове сотрудники СБУ разоблачили гражданина Турции, который находится в международном розыске. На родине его подозревают в совершении особо тяжкого преступления, соединенного с угрозами жизни работнику правоохранительного органа указанной страны (разбой, совершенный группой лиц, с угрозой жизни и здоровью сотруднику полиции Турции с использованием огнестрельного оружия), сообщил пресс-центр ведомства.

По данным спецслужбы, иностранец незаконно находился на территории Украины и пытался легализоваться в нашем государстве, чтобы избежать уголовной ответственности.

Сейчас иностранцу Галицким районным судом Львов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для дальнейшей экстрадиции его в Турцию.