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Во Львове сотрудники СБУ разоблачили гражданина Турции, который находится в международном розыске. На родине его подозревают в совершении особо тяжкого преступления, соединенного с угрозами жизни работнику правоохранительного органа указанной страны (разбой, совершенный группой лиц, с угрозой жизни и здоровью сотруднику полиции Турции с использованием огнестрельного оружия), сообщил пресс-центр ведомства.

По данным спецслужбы, иностранец незаконно находился на территории Украины и пытался легализоваться в нашем государстве, чтобы избежать уголовной ответственности.

Сейчас иностранцу Галицким районным судом Львов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу для дальнейшей экстрадиции его в Турцию.
ForUm

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