Российские военные техники, работавшие в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете «Ил-62», сообщило в среду, 26 июня, посольство РФ в Венесуэле на своей странице в соцсети Facebook. Не уточняется, все ли специалисты из РФ покинули Венесуэлу, сообщает DW.

Как отмечается в сообщении, российские специалисты «находились в Венесуэле последние три месяца, оказывая техническую помощь, предоставляемую Россиией по контрактам в военно-технической сфере».

Российская сторона поставила в Венесуэлу сложное оборудование, требующее соответствующего обслуживания, кроме того, специалисты из РФ обучали венесуэльский персонал. «Следует подчеркнуть, что речь не идет о российском военном присутствии, а лишь о выполнении рабочих контрактов, что не содержит элементов дестабилизации обстановки», - подчеркивается в дипломатическом сообщении.

Россия предоставила Венесуэле госкредит на приобретение военной техники, а сумма контрактов в военно-технической сфере оценивается в 11 миллиардов долларов (около 9,6 млрд евро). Среди прочего, венесуэльская сторона закупила мобильные системы ПВО средней и большой дальности, 100 тысяч автоматов Калашникова АК-103, истребители, вертолеты и танки.

Ранее, 3 июня, американское издание The Wall Street Journal сообщало, что Россия отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы, и там почти не осталось российских военных советников. Эту информацию тогда же опроверг посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, заявив, что «работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет».

До этого, в мае, госсекретарь США Майкл Помпео фактически обвинил Россию во вторжении в Венесуэлу. Он утверждал, что счет россиян в венесуэльских структурах безопасности «идет на сотни, если не больше».